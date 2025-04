Ana Guiomar partilha novo look. E, este comentário vai surpreende-lo

Ana Guiomar partilhou recentemente nas redes sociais o seu mais recente look... e o impacto foi imediato! A atriz, de 38 anos, conhecida do grande público pelo seu papel na novela "Festa é Festa", surpreendeu os fãs com uma mudança de visual que não deixou ninguém indiferente.

A publicação rapidamente se encheu de comentários elogiosos, muitos deles vindos de figuras bem conhecidas do meio artístico. Maria Botelho Moniz comentou de forma simples mas certeira: "Amo." Já Sara Prata não poupou nos elogios: "Uauu gosto muito 🔥". Jessica Athayde também não ficou indiferente: "Olha que bem 😍", ao passo que Sílvia Rizzo reforçou o impacto da transformação: "Olha, ficou mai linda! 🤩😻"

No entanto, um comentário em particular surpreendeu os seguidores: o de Bruna Gomes, vencedora do Big Brother, que escreveu apenas "Lindaaa", acompanhado de muito carinho. Ana Guiomar respondeu com igual entusiasmo: "@bru 😍😍😍😍", mostrando a boa relação entre as duas personalidades.

O novo visual de Ana Guiomar não só lhe valeu uma onda de elogios como também reafirma o seu estilo único e a sua forte presença nas redes sociais. A atriz continua a somar admiradores e a provar que, quando se trata de elegância e autenticidade, sabe bem o que faz.

Recorde-se por pode ver a atriz na TVI, a vestir a pele de Aida: