Angélico Vieira partiu há 14 anos e deixa saudades. Recorde o ator que marcou gerações

Este sábado, 28 de junho de 2025, assinala-se o 14.º aniversário da morte de Angélico Vieira, um dos artistas mais acarinhados da sua geração. O ator, cantor e modelo partiu prematuramente, aos 28 anos, vítima de um acidente de viação, deixando um vazio difícil de preencher no panorama artístico nacional.

Angélico Vieira tornou-se conhecido do grande público graças à sua participação em «Morangos com Açúcar», onde deu vida a David , personagem que rapidamente se transformou num ídolo para milhares de jovens. Foi também nos «Morangos» que nasceu a banda D’ZRT, composta por Angélico Vieira, Vítor Fonseca (Cifrão), Edmundo Vieira e Paulo Vintém. O grupo tornou-se num fenómeno nacional, com músicas que continuam na memória de todos os que acompanharam a série juvenil de sucesso.

O impacto de Angélico foi muito além da televisão. Com o seu talento, carisma e simpatia, conquistou fãs de todas as idades, inspirando uma geração a seguir os seus sonhos. O trágico acidente, em 2011, interrompeu uma carreira que prometia ainda muito por dar, mas não apagou o legado que deixou.

Mais de uma década depois, os seus amigos e companheiros de banda continuam a honrar a sua memória. Em 2023, Cifrão, Edmundo e Vintém anunciaram o regresso dos D’ZRT aos palcos, numa tour especial que emocionou os fãs antigos e conquistou novos admiradores, provando que a música e a energia de Angélico permanecem vivas.

Neste dia de homenagem, o público recorda não só o artista talentoso, mas também o ser humano generoso, sempre pronto a ajudar quem o rodeava. Para muitos, Angélico será para sempre um símbolo de juventude, paixão e dedicação, cujo brilho jamais será esquecido.

Angélico partiu cedo demais, mas o seu nome continua a ecoar com força no coração de quem o acompanhou. 14 anos depois, continua a ser recordado com saudade e um enorme carinho por todos os que cresceram a ouvi-lo e a vê-lo brilhar.

No «Parabéns TVI», revemos imagens do emocionante regresso dos D´ZRT, na Gala dos 30 anos da TVI. O artista fala dos concertos futuros e da falta do amigo, e colega de palco, que faleceu em junho de 2011.