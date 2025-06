Aos 40 anos, ex-“moranguito” sobe ao altar com o amor da sua vida: “Foi o dia mais bonito da minha vida”

João Cajuda, conhecido do público desde os tempos da série juvenil Morangos com Açúcar e atualmente reconhecido como influenciador de viagens, deu um passo marcante na sua vida pessoal: casou-se com João Pedro Caldeira, companheiro de longa data. A cerimónia, vivida de forma íntima e emotiva, decorreu entre amigos próximos e familiares, num ambiente repleto de amor e alegria.

Embora a união oficial tenha acontecido a 20 de junho, foi no sábado seguinte, dia 21 , que os festejos se realizaram em pleno. O local escolhido para o grande dia foi a Herdade do Saboroso, situada na zona do Alqueva, um cenário idílico com a natureza de fundo.

Com um look elegante e coordenado em tons de bege, os noivos partilharam alguns registos do dia nas redes sociais, revelando a felicidade vivida neste capítulo tão especial das suas vidas.

E não faltaram caras conhecidas a apadrinhar o momento: as atrizes Mariana Monteiro e Sara Prata foram as madrinhas de honra, demonstrando o carinho e a amizade que une este grupo.

João Cajuda descreveu o dia como “o mais bonito da minha vida”, deixando claro que este casamento foi, acima de tudo, uma celebração do amor verdadeiro. Veja as fotos do casamento, na galeria que preparamos para si.

João Cajuda interpretou o minado Nélson, que tinha uma relação com a personagem principal Matilde (Joana Duarte), em «Morangos com Açúcar 2».