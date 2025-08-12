Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Aos 46 anos, a atriz Alda Gomes, vive um dos momentos mais especiais da sua vida: está grávida pela primeira vez. A notícia, partilhada nas redes sociais, chegou acompanhada de uma fotografia da barriga com a eco e o gato, feliz e com uma mensagem cheia de emoção.

«Em estado de graça. Pela primeira vez, a gerar vida… a gerar amor! Estamos a meio do caminho, e que transformação incrível tem sido esta. Dezembro de 2025 promete ser muito especial. ❤️», escreveu, deixando claro que a chegada do bebé está prevista para o final do ano.

Na mesma partilha, deixou palavras de encorajamento a todas as mulheres que sonham ser mães, mas ainda enfrentam dificuldades para engravidar: «A todas as mulheres guerreiras que tentam engravidar e ainda não conseguiram: sei como é frustrante, doloroso e, tantas vezes, solitário. Eu já estive aí. Mas por favor, não se esqueçam: vocês não estão sozinhas. Não desistam, e principalmente, não desistam de vocês mesmas. Estamos juntas, de mãos dadas. Sempre. 🤍».

A mensagem tocou milhares de seguidores e não tardaram a chegar as reações. Entre elas, as de colegas e amigas conhecidas do público, como Filipa Gomes: «Que lindo! ✨✨✨✨ parabéns 🎈♥️», Ana Guiomar: «😍😍😍😍», e Inês Aires Pereira: «❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️». Comentários simples, mas que refletem o carinho e a felicidade de todos.

O anúncio surge como um verdadeiro testemunho de perseverança. A atriz já tinha falado, no passado, sobre as dificuldades que teve para. Agora, vê o seu sonho tornar-se realidade, tornando-se também inspiração para muitas mulheres que ainda tentam.

A gravidez aos 46 anos continua a ser um tema que gera muita curiosidade e, por vezes, preconceito. Mas a história que agora partilha mostra que cada percurso é único e que a maternidade pode acontecer em diferentes fases da vida, com maturidade, amor e a serenidade que a experiência traz.

Este momento representa não apenas a chegada de um novo capítulo pessoal, mas também uma mensagem de coragem, união e esperança.

