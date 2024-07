Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Fernanda Serrano marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

Com 50 anos, a atriz mostra-se mais sensual do que nunca, com um vestido acetinado em tons claros e com um grande decote nas costas.

Como acessórios optou por uns brincos pérola e um colar discreto igual aos brincos. Que magnífica!