Aos 51 anos, Fernanda Serrano exibe curvas de tirar o fôlego em biquíni

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:12
Aos 51 anos, Fernanda Serrano exibe curvas de tirar o fôlego em biquíni
A vida pessoal e profissional de Fernanda Serrano, uma das atrizes mais acarinhadas do público português, continua a ser acompanhada de perto pelos fãs. Atualmente a dar vida a Clarice na novela “A Protegida”, a atriz mostrou recentemente que, para além do talento, mantém também uma forma física invejável aos 51 anos.

O motivo da mais recente viagem da estrela da TVI foi especial. Santiago, filho mais velho de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos, decidiu partir para o Brasil em agosto passado para realizar um programa de Erasmus. Apesar da distância, mãe e filho mantêm uma ligação muito forte. Com saudades, Fernanda não resistiu e decidiu fazer-lhe uma surpresa emocionante: viajou até ao Rio de Janeiro para o reencontrar.

Durante a estadia, a atriz partilhou nas redes sociais imagens das férias, onde surgiu em biquíni nas praias cariocas. O registo, carregado de naturalidade e boa disposição, deixou os seguidores de boca aberta. A boa forma da atriz não passou despercebida e os elogios multiplicaram-se.

Na legenda de uma das publicações, Fernanda mostrou a felicidade do reencontro e descreveu o momento vivido com o filho:
«Last Day in Rio. O que me soube de bem estar com o meu Amor, mesmo que por tão pouco tempo, vocês não imaginam! Foi tão mas tão bonito este momento de Abraços, mãos dadas e beijinhos de Mãe e Filho!»

As reações não tardaram a surgir. Entre os comentários, destacou-se o da colega e amiga Sara Prata, que escreveu: «A vossa felicidade ❤️». Outros seguidores acrescentaram mensagens cheias de carinho, como «Lindos, as saudades são muitas, boa viagem de volta», ou ainda «Uma Rainha e um Príncipe a espalharem ❤️💙 por aqui. Só o Amor importa».

