Aos 73 anos, Helena Isabel continua a desfilar nas passerelles e a somar elogios: «Muito elegante»

Helena Isabel voltou a mostrar que a idade é apenas um número. A antiga Miss Portugal, que mantém uma presença assídua no mundo da moda e da televisão, brilhou mais uma vez nas passerelles, provando que o estilo e a elegância não têm prazo de validade.

No passado dia 23 de maio, Helena Isabel partilhou nas redes sociais várias fotografias onde surge a desfilar num evento promovido pela marca Tropical Brasil, da estilista Raquel Araújo. O desfile teve lugar no luxuoso Grande Real Villa Itália Hotel & Spa, em Cascais, e contou com a presença de várias figuras públicas.

Na legenda da publicação, a ex-manequim escreveu com entusiasmo: «Foi lindo o desfile da @tropicalbrasiloficial By Raquel Araújo. Uma noite bonita no deslumbrante @grande_real_villa_italia em Cascais. Parabéns a todos os intervenientes, em especial à Raquel e à @isabelfigueira.oficial pela excelente organização.» 🌴

A resposta dos fãs não se fez esperar. Os elogios inundaram a caixa de comentários, com mensagens como «Deslumbrante como sempre», «Muito elegante» e «Cada vez mais linda». Com um porte irrepreensível e uma atitude confiante, Helena Isabel voltou a conquistar todos os olhares, mostrando que continua a ser uma referência de charme e sofisticação.

Com mais de cinco décadas de carreira, Helena Isabel é um exemplo de longevidade e dedicação no mundo artístico. Aos 73 anos, continua a surpreender pela forma física, pela postura e, sobretudo, pela inspiração que transmite a várias gerações.