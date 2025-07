Aos 8 meses, filha de Rita Pereira encanta ao vestir a história da sua família

Não é a primeira vez que Lowê, a filha de Rita Pereira e Guillaume Lalung, de 8 meses, derrete corações nas redes sociais. Mas desta vez, a pequena voltou a chamar a atenção e com um significado muito especial. No Instagram, Guillaume partilhou fotografias de ambos vestidos com tecidos tradicionais "madras", típicos das ilhas francesas das Caraíbas, e emocionou com as palavras que escreveu sobre a herança cultural que quer transmitir à filha.

A menina surgiu vestida com um fato tradicional colorido, próprio das celebrações crioulas da Martinica e da Guadalupe, as ilhas de origem do pai. Ao lado dela, Guillaume surge também ele vestido a rigor, com uma espécie de kimono no mesmo padrão vibrante. Mas mais do que uma imagem bonita, a legenda tocou o coração de muitos: «O ‘Madras’ é muito mais do que um tecido para nós, les Antillais... é um símbolo da nossa herança, das nossas raízes ‘Créole’ e do nosso orgulho cultural», escreveu, partilhando a importância de manter viva essa identidade através da filha.

A ternura das imagens não passou despercebida e os comentários multiplicaram-se. A irmã de Rita Pereira foi das primeiras a reagir com humor e emoção: «Ela atirar-se para o lado mata-me! 😂» Já outra seguidora resumiu o sentimento de muitos com um comentário delicioso: «Ohhh meu Deus, què bebê mais fofo, linda, perfeita, maravilhosa.» E ainda houve quem reforçasse a beleza do gesto com ternura extra: «Criolinha amorosa Lowê 😍❤️»

Mais do que uma partilha familiar, o momento acabou por se tornar uma lição de memória cultural e de amor pelas raízes. Guillaume, sempre discreto, mas profundamente ligado às suas origens, mostrou que educar também é ensinar de onde se vem.

Entretanto, Rita Pereira já retomou a rotina profissional. A atriz, de 43 anos, já está em gravações da próxima novela da TVI, "Terra Forte". Apesar dos compromissos profissionais, é visível o equilíbrio que Rita e Guillaume procuram manter entre carreira e vida familiar.