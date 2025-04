Após ter estado 'isolada', Marta Andrino escreve desabafo: «Agora é a hora de regressar»

Marta Andrino partilha episódio inesperado durante apagão: «Cá estamos vivos a acreditar que vai correr tudo bem»

Marta Andrino tirou uns dias para fazer um verdadeiro "reset" com os filhos, Manuel, de 9 anos e, António, de 6 anos, longe da rotina e perto da natureza. No passado dia 27 de abril, a atriz partilhou nas redes sociais várias imagens encantadoras da escapadinha com os filhos ao sul do país, mais concretamente no NAU Salema Beach Village, situado na pitoresca localidade de Salema, no concelho de Vila do Bispo.

Na legenda da publicação, Marta Andrino revelou que esteve «isolada» durante três dias, num ambiente que descreveu como «incrível» e «relaxante». A atriz explicou que só decidiu partilhar a experiência após regressar à rotina, e confessou que desconhecia este recanto à beira-mar, apesar de um curioso detalhe familiar: «Curiosamente o meu pai fez férias durante sete anos na Salema, tinha ele sete anos (última foto)».

Marta Andrino e os filhos desfrutaram de tudo o que o espaço e a natureza envolvente têm para oferecer: «Ter vista para o mar e ir a pé para a praia para mim é o maior sonho de todos 🙌🏼 Despertámos com o som do mar, demos mergulhos na praia e na piscina, brincámos MUITO, vimos ninhos de andorinhas em todo o lado, e pegadas de dinossauro, comemos super bem, lançámos o papagaio durante horas, e fomos muito felizes».

A ausência sentida foi a de Frederico Amaral, companheiro de Marta, que não pôde acompanhar a família por motivos profissionais: «O pai @frederico_amaral_ não veio porque esteve a trabalhar muito (penúltima foto), por isso, vamos ter de voltar 😜». O ator não deixou a publicação sem resposta e reagiu com humor: «Ah pois… depois vai ser comigo!!».

A atriz aproveitou ainda para elogiar o conceito do alojamento onde ficou hospedada: «Já somos fãs do @nauhotels em Albufeira, onde ficamos regularmente, e agora ficámos fãs deste conceito mais relaxante, nestas casas enormes com uma vista deslumbrante».

A escapadinha terminou com uma nota de regresso à rotina, mas com o coração cheio: «Agora é a hora de regressar à escola, que Julho não tarda está aí».

