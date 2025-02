Apresentador da TVI derrete-se com atriz portuguesa e confessa: «Esta miúda é linda, linda»

Arrasou na passadeira vermelha, mas os sapatos desta atriz foram 'as estrelas da noite'

No passado dia 20 de fevereiro, a TVI celebrou 32 anos de existência. A grande festa de aniversário aconteceu no dia 22, com um evento especial que marcou a data: a tão aguardada Gala do 32.º aniversário da TVI, no Casino Estoril.

O evento reuniu algumas das figuras mais emblemáticas do canal, como Rita Pereira, José Condessa, Matilde Reymão e Ruy de Carvalho. Como seria de esperar, os looks que passaram pela passadeira vermelha deram que falar. Glamour, elegância, irreverência e ousadia foram os grandes protagonistas desta noite especial.

No pós-gala, os visuais das estrelas continuam a ser um dos temas mais comentados. No programa «Dois às 10», Cláudio Ramos, acompanhado por Gonçalo Quina, Cinha Jardim e Luísa Castel-Branco, analisou os outfits escolhidos pelas caras da TVI para a gala. Entre os destaques estiveram Margarida Corceiro, Kelly Bailey e Matilde Reymão, que deslumbraram em tons de azul e arrancaram elogios no estúdio.

Durante a análise dos visuais, Cláudio Ramos não poupou elogios a uma atriz em particular! Descubra de quem se trata no vídeo abaixo.

Aproveite e percorra a galeria para ver os looks levados à Gala da TVI. Veja também: