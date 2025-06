Apresentadora da TVI anuncia gravidez e leva colegas atores à loucura

Sara Sousa Pinto está grávida! A apresentadora da TVI partilhou nas redes sociais a notícia mais especial da sua vida — e fê-lo de forma ternurenta, ao lado do companheiro Jorge Rocha e da inseparável cadela.

Na publicação, podemos ver um carrossel de fotografias apaixonadas de Sara e Jorge, uma imagem da cadela com um lenço onde se lê "Big Sister" e ainda uma foto dos três juntos — uma verdadeira apresentação da nova “família crescida”.

Na descrição, Sara escreveu emocionada: "14 anos e meia volta ao mundo depois, a melhor viagem começa agora 🌍🤍".

A novidade deixou colegas, amigos e fãs ao rubro — e as reações não se fizeram esperar. Maria Botelho Moniz foi uma das primeiras a comentar: "Parabéns! 🎉❤️", ao que se juntou a atriz Sílvia Rizzo, que reagiu com entusiasmo: "🤩❤️".

Também Bruna Gomes deixou palavras de carinho: "Parabéns, Sarinha ❤️", assim como Inês Gutierrez, que escreveu cheia de emoção: "PARABÉNS!! 💘💘💘". O apresentador Zé Lopes mostrou-se radiante com a notícia: "Ai que feliz por ti ❤️❤️❤️", e Nuno Eiró não escondeu a sua alegria: "Muito feliz por ti, coisa boa 🥰 agora vou beber à tua saúde 🥳".

Outras personalidades conhecidas como Flávio Furtado, Helena Coelho e Cláudio Ramos também deixaram mensagens de carinho e felicitações à futura mamã.

A chegada do primeiro filho de Sara Sousa Pinto é, sem dúvida, uma das notícias mais felizes do momento e foi recebida com muito amor por todos os que a acompanham, dentro e fora do pequeno ecrã.

