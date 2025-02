Arrasou na passadeira vermelha, mas os sapatos desta atriz foram 'as estrelas da noite'

Três das mais populares estrelas da TVI vieram de azul. Veja os looks incríveis

Matilde Reymão, de 25 anos, marcou presença na passadeira vermelha que antecedeu a Gala do 32.º aniversário da TVI, que aconteceu este sábado dia 22 de fevereiro, no Casino Estoril.

A atriz deslumbrou com a sua escolha de visual, optando por um vestido azul fluído, com brilhantes e um decote em V, detalhes que tornaram o look ainda mais sofisticado.

O que mais surpreendeu na sua escolha foram os sapatos icónicos: uns saltos altos de pé aberto, com detalhes multicoloridos, incluindo azul, cor-de-rosa, amarelo e laranja.

Percorra a galeria e veja as fotos da atriz.

De cortar a respiração! Matilde Reymão brilhou na gala de aniversário da TVI