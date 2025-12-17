Aspirador sem fios com luz LED verde está a conquistar mais de 1.000 compradores na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

O Circlio NOVAX T80 destaca-se na Amazon como uma alternativa acessível aos aspiradores de gama alta, acumulando 4,6 estrelas em mais de 1.160 avaliações. Com um motor de 600W capaz de gerar 58.000 Pa de sucção, dispõe de quatro modos de potência ajustáveis e uma autonomia que chega aos 75 minutos no modo Eco, ideal para limpar espaços até 85 m² numa só sessão. A escova em "V" com luz LED verde ajuda a identificar pó e pelos escondidos, enquanto o sistema de filtragem HEPA em seis etapas retém 99,99% das partículas, sendo valorizado por quem tem alergias ou animais em casa. Os utilizadores elogiam particularmente o facto de o aspirador ficar em pé sozinho durante a limpeza, o gatilho que não exige pressão constante, e o nível de ruído reduzido. Muitos compradores que procuravam substituir aspiradores premium avariados afirmam estar surpreendidos com o desempenho e consideram a relação qualidade-preço o grande diferencial deste modelo.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.