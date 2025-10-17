Aspirador Sulean: a alternativa ao Dyson que custa apenas 115€

  Há 2h e 46min
Aspirador Sulean: a alternativa ao Dyson que custa apenas 115€ - TVI
Este artigo pode conter links afiliados*

O Sulean é um aspirador sem fios que rivaliza com modelos premium como o Dyson V8 ou V11, mas custa apenas 115€ (antes 199€).

Com motor de 580 watts, bateria removível de até 70 minutos, peso de apenas 1,6 kg e escova anti-enrolamento, oferece tudo o que se espera de um aspirador de topo: sucção potente, luz LED integrada, três níveis de potência ajustáveis via ecrã tátil, e sistema de filtragem de seis camadas ideal para alergias.

Os utilizadores que já tiveram Dyson confirmam: "A limpeza é semelhante, pelo preço que custa é isso que importa." Com 4,6 estrelas na Amazon e mais de 100 unidades vendidas no último mês, é a escolha inteligente para quem procura eficiência profissional sem comprometer o orçamento. Inclui suporte de parede com carregador e vários acessórios para uma limpeza completa da casa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

