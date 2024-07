Assim foi a semana de aniversário de Vicente Blue, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

Vicente Blue completou o seu primeiro ano de vida, no dia 9 de julho de 2024. Na altura, foram partilhadas algumas imagens deste dia especial.

Agora, Lourenço Ortigão regressou à sua conta de Instagram para mostrar como foi a semana de aniversário do bebé.

Esta família esteve reunida na Madeira, tal como o ator referiu: «Estive alguns dias off das redes sociais, e recupero aqui a semana inesquecível da celebração do nosso Vicente.

Não podia ser noutro sítio senão na nossa segunda casa a Madeira, que já é também a casa do nosso bebé. Inesquecível».

Recorde-se que, recentemente, Kelly Bailey esteve no «Dois às 10», onde revelou o significado do nome Blue: