Até já, D'ZRT! A despedida emocionante da banda que marcou gerações

Após 12 anos de paragem, os D'ZRT deram este sábado (28 de setembro de 2024) o último concerto de uma série de espetáculos, em Coimbra.

As emoções estiveram à flor da pele neste concerto, que voltou a reunir as três bandas de "Morangos com Açúcar": D'ZRT, Just Girls e os 4Taste.

Os D'ZRT entram assim numa pausa e, ao que tudo indica, Paulo Vintém, Edmundo Vieira e Cifrão deverão regressar aos palcos, em 2026.

A TVI foi assistir ao derradeiro ensaio antes do concerto em Coimbra e falou com os artistas sobre todas as emoções desta despedida.