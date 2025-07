«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

Luto no mundo das artes: Uma ligação inesperada que marcou para sempre o mundo do teatro e da música portuguesa.

O último encontro entre José Raposo e Florência guardava um segredo de ternura que poucos conheciam.

José Raposo recorreu às redes sociais para expressar o seu pesar pela morte de uma figura incontornável da música portuguesa. Através de uma sentida publicação no Instagram, o ator lamentou a partida de Florência, cantora de “enorme popularidade”, que faleceu na passada sexta-feira, dia 18, aos 86 anos.

Reconhecida como uma das vozes mais marcantes da música ligeira e do fado, Florência deixou um legado artístico notável, que não passou despercebido a José Raposo. Na publicação, o ator recorda com emoção o tempo em que trabalharam juntos: “Deixou-nos ontem [sexta-feira, dia 18] uma voz que fez história na nossa música ligeira e no fado: Florência! Trabalhámos juntos numa revista durante três meses no Porto, respetiva terra natal, no Teatro do Terço, em 2001! A revista chamava-se 'Tem a Palavra a Revista', tinha tido a respetiva carreira em Lisboa, e fez também êxito no Porto. Era uma co-produção do empresário Hélder Freire Costa comigo e com a Maria João Abreu. E eu lembrei-me que fazia todo o sentido convidar-se a Florência para atração da revista na respetiva terra, sendo ela a cantora de enorme popularidade que era!”

O ator destacou não só o talento vocal de Florência, mas também a sua personalidade afável e generosa, que cativou todo o elenco: “E foi maravilhoso conhecê-la com maior proximidade, pois além da lindíssima voz, ficou todo o elenco a conhecer uma Senhora com S grande, de uma gentileza e carinho enormes!”

Já no final da sua mensagem, José Raposo partilhou um gesto de carinho e despedida, revelando que os dois ainda se cruzavam ocasionalmente: “Ultimamente, encontrávamo-nos pela Casa do Artista, sendo recebido eu sempre com um sorriso e um beijinho cheios de ternura…! Até sempre, Florência! Mando um beijinho à filha dela.”

Recorde este momento em que o ator partilha os desafios intensos que enfrentou no mundo das artes:

A publicação emocionou os seguidores e relembrou a importância de Florência na cultura musical portuguesa, não só como artista, mas também como ser humano profundamente admirado por quem com ela privou.

