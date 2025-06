Ator Carloto Cotta é agredido na rua e é levado para o hospital

O ator Carloto Cotta, que já integrou o elenco de novelas da TVI foi vítima de uma agressão nas ruas de Lisboa, durante as celebrações dos Santos Populares.

O incidente aconteceu no dia 14 de junho, na zona do Martim Moniz, quando o ator foi abordado por dois indivíduos desconhecidos que lhe pediram um cigarro. Segundo relatos, ao reconhecerem Carloto, os agressores confrontaram-no de forma agressiva, questionando-o diretamente: “És tu o violador?”. De seguida, desferiram-lhe um soco no rosto, lançando-o ao chão.

Esta agressão resultou em ferimentos num dos olhos do ator, que teve de ser transportado para o hospital Amadora-Sintra para receber tratamento. Felizmente, Carloto teve alta poucas horas depois. As autoridades abriram um inquérito para investigar os responsáveis pela agressão, considerando o caso como ofensas à integridade física.

Este episódio ocorre apenas meses depois de ter sido tornado público que Carloto Cotta vai a julgamento por alegados crimes graves. O julgamento está marcado para os dias 2 e 9 de outubro, onde o ator terá de responder por nove acusações, incluindo sequestro e violação. Segundo a acusação, uma mulher afirma ter sido vítima de agressão sexual e ameaças durante um encontro na casa do ator, em Sintra. Carloto nega veementemente estas acusações, mas optou por não pedir a instrução do processo.

Carloto Cotta, uma figura conhecida do cinema e teatro português, encontra-se num momento delicado, marcado pela conjugação entre a sua carreira artística e os desafios pessoais e judiciais que atravessa.

O Ministério Público acusou o ator Carloto Cotta dos crimes de violação e sequestro de uma mulher. Uma decisão que vai contra a investigação da Polícia Judiciária, que chegou a propor o arquivamento da queixa.

Carloto Cotta deu vida a Omar na novela «Prisioneira». Aproveite e reveja o momento em que Omar (Carloto Cotta) sequestra Teresa (Joana Ribeiro) depois de assistir ao seu casamento com Gustavo (Thiago Rodrigues). Glória (Kelly Bailey) tenta salvar a irmã e todos os convidados ficam em choque.