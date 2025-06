Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»

Pedro Barroso está de luto: «A minha Maior Referência»

Pedro Barroso emocionou os fãs ao partilhar nas redes sociais um momento profundamente simbólico e comovente. O ator da TVI levou o seu afilhado, a quem chama carinhosamente de “Príncipe Périto”, numa viagem de mota de Lisboa até Fátima, cumprindo assim uma promessa feita há algum tempo.

Périto perdeu a visão há cinco anos devido a um tumor, mas, como o ator fez questão de sublinhar, isso nunca o impediu de sentir o mundo de forma intensa e profunda. No vídeo partilhado no Instagram, vemos o ator a atravessar a Ponte 25 de Abril de mota, com o afilhado como acompanhante nesta aventura especial. Na descrição da publicação, Pedro Barroso escreveu: «Promessa feita, promessa cumprida…», acrescentando que esta foi uma viagem “feita com o coração”, com o apoio da marca Morbidelli PT, que representa desde o ano passado.

Segundo o ator, foi o próprio Périto quem expressou o desejo de abençoar a mota, dizendo: “A moto tem de ser abençoada”, o que deu origem à promessa desta peregrinação. O objetivo era claro: rezar por si e pelos seus: “Nesta viagem, ele não foi passageiro — foi parte do caminho. Sentiu os cheiros, o vento, as mudanças de temperatura, sentiu cada curva!!! Uma verdadeira viagem pelos sentidos…”, descreveu Pedro, sublinhando o quão especial foi esta experiência.

Durante o percurso, fizeram uma paragem num restaurante em Fátima que tem um valor sentimental para o ator, onde partilharam silêncios cheios de significado: “Foi mais do que conduzir. Foi levar alguém a um lugar que ele sentia, mas que ainda não tinha visitado…”, acrescentou.

Pedro Barroso aproveitou ainda para agradecer à marca pela confiança nas suas ideias criativas e por permitir transformar um momento tão pessoal numa história com impacto: “Obrigado, Meu Périto, por me mostrares o mundo de outra forma…”, concluiu emocionado.

Nos comentários, os seguidores não esconderam a comoção: “Lindos ♥️♥️”, “Que emocionante ❤️”, “Orgulho Pedro ❤️”, foram apenas algumas das mensagens deixadas, acompanhadas de palavras de carinho e admiração pelo gesto do ator.

Com esta iniciativa, Pedro Barroso mostrou que a verdadeira viagem é feita com o coração, provando que os laços humanos e os pequenos gestos de afeto podem transformar vidas — e tocá-las profundamente.