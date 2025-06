Ator famoso é submetido a operação delicada: «Vêm aí meses intensos de recuperação»

Com que trabalho sonhavam Júlia Palha e Luís Ganito na infância?

Luís Ganito, conhecido do grande público pelas suas participações em várias produções da TVI — entre elas, a novela O Beijo do Escorpião —, foi recentemente submetido a uma intervenção cirúrgica delicada. O ator partilhou a novidade com os seguidores através de um carrossel de fotos e vídeos no Instagram, onde se mostra de muletas e também deitado numa cama de hospital, visivelmente em fase de recuperação.

Na descrição da publicação, Luís começou com uma frase bem-humorada: «Ganito is out of bailaricos! 🔧», dando o tom descontraído que sempre o caracteriza.

“Era tão bom que fosse um post sobre um bonito bailarico nos Santos Populares, mas não, deve-se a algo ainda melhor!”, escreveu, antes de explicar a razão da operação. O ator revelou que há quatro anos descobriu sofrer de um conflito femoro-acetabular — uma condição dolorosa que o impedia de praticar atividade física com normalidade, algo que sempre foi uma das suas grandes paixões.

“Depois de muito correr atrás desta operação, finalmente está feita!”, desabafou, agradecendo ao Serviço Nacional de Saúde e à equipa médica do Hospital de Santa Maria, onde foi operado. Luís não escondeu o nervosismo vivido nos últimos dias, mas fez questão de expressar a sua gratidão a todos os profissionais de saúde que o acompanharam, “tranquilizaram e anestesiaram o meu espírito”, afirmou.

Num tom mais emotivo, o ator lamentou não se ter conseguido despedir do companheiro de quarto, o Sr. Domingos, de 79 anos, que descreveu como “uma enciclopédia de Benfica” e uma fonte de sorrisos nos momentos mais difíceis: “Puxava-me um riso quando era tudo o que não me apetecia fazer.”

Com uma recuperação longa pela frente, o ator admite que os próximos meses serão exigentes, mas demonstra estar preparado para enfrentar o desafio:

“Vêm aí meses intensos de recuperação e aqui estou eu pronto para a luta!”. A terminar com o seu já habitual bom humor, escreveu ainda: “Aceito caracóis no 1.º esquerdo!”.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens de carinho, votos de rápidas melhoras e palavras de incentivo por parte dos seguidores e amigos: “Um rápido back to bailaricos!”, “És grande!”, “Boa recuperação! Beijinhos”, “As melhoras, sobrinho ❤️” — foram apenas algumas das muitas mensagens recebidas.

Com uma atitude positiva e espírito de gratidão, Luís Ganito mostra, mais uma vez, por que é tão acarinhado pelo público português. Desejamos-lhe uma recuperação rápida e cheia de força.