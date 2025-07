Atriz da TVI é comparada a estrela da Disney. E o motivo é surpreendente

A atriz Diva O'Branco, está a dar que falar nas redes sociais, e tudo por causa de uma comparação inesperada, mas inacreditavelmente correta! A atriz da TVI, de 30 anos, partilhou no Instagram várias fotografias na praia, com a legenda: «Moana? Gotta agree this time» (em português: "Moana? Desta vez, tenho de concordar"). E os fãs não deixaram passar a semelhança com a protagonista da famosa animação da Disney de 2016.

Bronzeada, com o cabelo comprido e solto, expressão confiante e look descontraído: Diva parece ter saído diretamente do universo da ilha Motunui para o feed do Instagram. E as reações não tardaram. “És tão sexyyyyy!!! 🔥🔥🔥 gata gata”, comentou um fã, enquanto outro brincou: “Uma linda Moana praiana🥰”.

A atriz, que integra o elenco de "A Protegida", da TVI, tem vindo a conquistar o público.

Antes disso, participou em papéis bem distintos nas novelas "Quero é Viver", onde contracenou com Diogo Infante, e "Festa é Festa", ao lado de Ricardo Trêpa.

Com uma carreira em ascensão, Diva O'Branco tem-se destacado tanto em drama como em comédia, e o seu estilo descontraído fora do ecrã só tem ajudado a reforçar a ligação com os fãs.

Embora não seja uma princesa da Disney, Diva já conquistou o seu lugar de destaque no ecrã português, e agora, também no coração dos seguidores que não resistem à comparação com Moana, a destemida heroína do mar da Disney. Uma coisa é certa: a atriz parece pronta para qualquer aventura.