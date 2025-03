Atriz da TVI foi mãe pela primeira vez a foto do bebé está a derreter a internet

A atriz Carolina Frias, de 29 anos, viveu um momento muito especial na madrugada do dia 23 de março, quando deu à luz o seu primeiro filho, Tomás. Emocionada, a atriz partilhou com os seus seguidores a primeira fotografia do recém-nascido e expressou toda a felicidade e amor que sente neste momento único da sua vida.

Na publicação, a atriz escreveu: "Nesta madrugada a minha vida mudou para sempre. A nossa vida mudou. Tanta felicidade nem cabe em nós. O Tomás já nasceu, perfeitinho e saudável. 💚".

A publicação rapidamente conquistou o coração dos seus seguidores, que reagiram com mensagens de felicitações e carinho. A artista, que já havia partilhado a sua gravidez com os fãs, agora celebra com entusiasmo a chegada do seu filho, que é descrito como "perfeitinho e saudável", um verdadeiro motivo de alegria para a atriz e a sua família.

Carolina Frias começou o seu percurso na famosa série Morangos com Açúcar (em 2011), onde deu vida a Alice Machado. Depois disso, participou em várias novelas da TVI, como: «A Herdeira» e «Amar depois de Amar».

