Atriz da TVI vive dias complicados com o filho bebé: «Passa o dia a chorar sem razão aparente»

Carolina Frias, atriz de 29 anos conhecida pela sua participação em Morangos com Açúcar, está a viver os primeiros tempos da maternidade com intensidade e alguma preocupação. A artista foi mãe pela primeira vez no passado dia 23 de março, data em que nasceu o pequeno Tomás, e tem vindo a partilhar com os seguidores alguns dos desafios desta nova etapa.

No passado 5 de maio, Carolina Frias fez uma publicação sincera e emotiva nas redes sociais, na qual mostrou o lado menos cor-de-rosa da maternidade. A atriz revelou que o bebé tem chorado constantemente, sem que haja uma explicação evidente, e que decidiu procurar apoio profissional para lidar com a situação.

Este menino está tão difícil que hoje marquei uma consulta de terapia do sono/psicologia pediátrica. Passa o dia a chorar sem razão aparente. Há mais bebés assim desse lado? Só para não nos sentirmos sozinhos", escreveu a atriz na legenda de uma fotografia onde surge com o filho ao colo.

A atriz tem mostrado um lado autêntico e real da maternidade, longe de filtros e expectativas idealizadas. Há pouco mais de uma semana, a atriz assinalou também o primeiro mês de vida de Tomás, assinalando o momento especial com uma partilha repleta de emoção.

