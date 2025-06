Atriz da TVI vive experiência aterradora no Brasil: «Um espaço de 60 centímetros...»

Dança com as Estrelas: a atriz Joana de Verona deixou a competição no sábado!

Joana de Verona, atriz da TVI, protagonizou recentemente uma aventura que deixou muitos dos seus seguidores entre o fascínio e o susto. No passado dia 14 de junho, a artista partilhou nas redes sociais uma experiência intensa vivida durante uma visita à Gruta do Acaiá, em Angra dos Reis, no Brasil.

Através do Instagram, a atriz publicou várias fotografias do local, onde o contraste entre a escuridão da gruta e a água azul-turquesa translúcida cria um cenário quase irreal. Apesar da beleza deslumbrante, a viagem até ao interior da gruta revelou-se tudo menos fácil.

Na descrição, a atriz não escondeu a tensão do momento:

Entrámos na gruta, apreensão e esforço, descemos 3 metros, arrastámo-nos 5 metros na lateral num espaço de 60 cm, sei lá como, na força da crença mesmo 😅. Claustrofobia?.. um pouco. Arranhões? Alguns... As comunidades indígenas que aqui habitavam não desciam nessa gruta porque acreditavam que um monstro vivia nela. O som do mar e vento é forte e assombroso mesmo. Chegando lá, estupefação... magia pura, o fluorescente da água numa brecha entre rochas enormes. Gruta encantada. Para voltar foi ainda mais difícil 😏 mas valeu muito!!!!”

A Gruta do Acaiá é um destino pouco convencional e envolve um percurso estreito, escuro e húmido até se chegar ao interior, onde uma abertura nas rochas permite a entrada de luz solar, provocando um fenómeno de brilho fluorescente na água — um verdadeiro espetáculo da natureza.

A publicação não passou despercebida aos fãs da atriz, que rapidamente inundaram a caixa de comentários com mensagens de espanto, admiração e até preocupação. “Linda, corajosa 👏👏👏”, “Muito medo 😮 muito corajosa”, “Parabéns, muita coragem!”, ou ainda “Amava!!” foram algumas das reações dos seguidores.

