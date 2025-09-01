Atriz da TVI vive situação caricata e recebe centenas de mensagens: «Confesso que como lesada...»

Atriz da TVI celebra “não-aniversário” com muita música e dança.

Diana Nicolau decidiu que este ano não queria um aniversário tradicional — mas acabou por receber inúmeras felicitações. A atriz, que fez anos recentemente, partilhou no Instagram um carrossel de fotos da festa e explicou com humor que a intenção era assinalar apenas um “não-aniversário”.

«Fui muito clara. Era uma festa de NÃOVERSÁRIO, mas metade não percebeu e passei o dia a receber os parabéns. Confesso que, como lesada de janeiro que sou, adorei ser leoa de agosto por um dia. Vou adoptar. Para o ano talvez faça anos em julho, depois decido», escreveu Diana Nicolau, mostrando que encarou a situação com boa disposição.

A atriz aproveitou o momento para se divertir ao máximo, na companhia de amigos próximos e ao som de muita música: «A banda já é tradição, e eu que só queria estar com amigos e dançar, dancei tudo o que ficou por dançar este ano. Obrigada», partilhou, agradecendo aos que ajudaram a animar a festa.

O ambiente descontraído e cheio de energia marcou o tom da celebração: «Não imaginava melhor forma de celebrar um não-versário. Obrigada amigos. Amei. Que carnaval!!”, escreveu ainda, citando com humor uma frase de Rui Pedro: “Cantei, dancei… olha agora alguém que ma’proveite».

Diana Nicolau reforçou, assim, a sua preferência por festejos originais, trocando as convenções por um momento único com música, dança e boa companhia.