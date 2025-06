Atriz famosa está de luto: «Não fazia ideia que aquele momento era tão efémero»

A atriz e influencer Anita da Costa atravessa um momento de profunda dor e partilhou com os seus seguidores uma emotiva homenagem à sua amiga Carolina, que faleceu recentemente. Através da sua conta de Instagram, Anita recordou com carinho e saudade a jovem que marcou a sua vida de forma intensa e inesquecível.

«Carolina é uma menina bem difícil de esquecer.» ✨, escreveu Anita na legenda de um carrossel com várias imagens de momentos vividos com a amiga. Numa mensagem carregada de emoção e reflexão, a atriz partilhou a dor da perda e a lição que retira deste momento: “Há umas semanas, enquanto nos deitávamos debaixo das estrelas a adivinhar o nome de constelações que não sabemos, eu não sabia. Não fazia ideia que aquele momento era tão efémero. Não sabia que a vida com Carolina era tão breve. Quero acreditar que és alguma coisa agora, além de memórias, gosto de te materializar nas estrelas ou noutras coisas bonitas”.

Na mesma publicação, Anita desabafa sobre o quão imprevisível é a vida e sobre como esta experiência a marcou profundamente: “E que dura lição nos ensinaste, a última de todas: a vida é demasiado breve. Não sabemos mesmo quando é que pode ser o último abraço, o último beijo ou a última gargalhada. E ainda estão bem vivas, as gargalhadas! Perdoem-me este romantismo da angústia, mas se a vida é tão breve, ao menos que seja bonita. Como a Carolina ❤️”.

As palavras de Anita comoveram fãs e amigos, e várias figuras públicas deixaram as suas reações nos comentários. Mariana Monteiro, Catarina Gouveia e Mafalda Castro partilharam um simples mas sentido emoji de coração, num gesto de apoio e empatia.

Esta homenagem tocante sublinha a fragilidade da vida e a importância de valorizar cada instante com quem mais amamos. Para Anita da Costa, Carolina continuará viva nas memórias, nas estrelas e na beleza dos momentos partilhados.

De recordar que Anita da Costa vestiu a pele de Filipa, em «Morangos com Açúcar 6». Na série, fazia par romântico com Gonçalo, personagem interpretada por Ivo Lucas: