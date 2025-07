Atriz lança 'grito de revolta': «Tenho que fazer o que me apetece com o meu corpo»

Joana Figueira, atriz conhecida pela sua presença forte e autêntica, partilhou recentemente um desabafo intenso no Instagram que tem gerado grande repercussão. A publicação, acompanhada de uma fotografia em biquíni em crochet, foi um verdadeiro grito de liberdade e protesto contra a violência e o assédio que tantas mulheres enfrentam diariamente.

Na legenda, Joana começa por afirmar com firmeza: “Não, não sou eu que me ponho a jeito! Eu tenho que fazer o que me apetece com o meu corpo e sentir-me confortável com isso.” A atriz relata uma situação que a deixou desconfortável num autocarro, quando um homem sentado ao seu lado fixava o seu decote. “Sabem o que fiz?! Tentei ajeitar o tecido para que não se visse tanta pele. Nunca na minha vida tinha feito tal coisa. E não tenho de o fazer!”

Joana continua, denunciando o aumento da violência contra as mulheres e explicando a sua decisão de expor publicamente as mensagens e comentários abusivos que recebe. “Arrisco-me a que um deles me apanhe algures e me faça mal. Mas eu NÃO QUERO DEIXAR DE SER QUEM SOU!!! Quero continuar a ser LIVRE e a não ter MEDO.”

A atriz reforça que não deve preocupar-se com o que veste nem sentir-se obrigada a limitar a sua liberdade por medo: “E isto não é o Tinder. NÃO! Não quero sair com vocês! Não! Não vos quero conhecer! Não! Não gosto de gente vulgar e ordinária! DEIXEM-ME EM PAZ!!!” E acrescenta, com veemência, “As mulheres não são bocados de carne pendurados no talho! NÃO!!! NÃO ESTAMOS NO MERCADO!”

Os seguidores não tardaram a mostrar o seu apoio, com comentários que refletem a solidariedade e admiração pela coragem da atriz, como “Concordo plenamente ❤️”, “Tu és linda Joana, o resto é conversa” e “Somos livres ❤️❤️❤️”.

Com esta publicação, Joana Figueira reforça a importância da luta contra o assédio e a violência, inspirando muitas mulheres a reivindicarem o direito à liberdade e ao respeito. Um grito que vai muito além do Instagram — um verdadeiro manifesto pela dignidade e autonomia feminina.

Recorde-se que Joana Figueira participou em projetos de ficção da TVI como «Amanhecer» e «Fala-me de Amor». Há cerca de 10 anos que está afastada do pequeno ecrã: