Atriz muito famosa e acarinhada está noiva: «Aconteceu nas férias da Sardenha!»

Vanessa Martins foi surpreendida pelo namorado e está noiva.

A empresária e influenciadora de 39 anos partilhou nas redes sociais um dos momentos mais felizes da sua vida: o pedido de casamento feito por Davidgyt, David Soares, o seu companheiro de longa data, durante as férias na paradisíaca Costa Esmeralda, na Sardenha.

“Inesperadamente, isto aconteceu nas férias da Sardenha!”, começou por escrever, visivelmente emocionada. Vanessa explicou que David preparou tudo em segredo ainda em Portugal e conseguiu surpreendê-la totalmente. “Foi lindo e perfeito, só como ele sabe fazer”, confessou, revelando ainda: “O David é a minha alma gémea e eu não podia estar mais feliz por isto ter acontecido. SIM para sempre!!!”

A primeira fotografia do casal após o pedido foi tirada para enviar aos amigos mais próximos. Depois, com a chegada a Portugal, partilharam a novidade com os familiares. E, finalmente, Vanessa fez questão de dividir a alegria com os seus seguidores, que têm acompanhado de perto a sua vida e percurso ao longo dos anos e até mostrou o anel de noivado.

As reações não se fizeram esperar e a caixa de comentários encheu-se de mensagens de entusiasmo e felicitações. E muitos foram os amigos que comentaram. Catarina Mira escreveu: “Meus amoreesssss ❤️ mal posso explodir pelo casório”. Já Cristina Ferreira deixou um simples, mas caloroso “Parabéns ❤️” e Anita da Costa escreveu um emocionado: “Parabéns 😍😍😍😍😍😍”.

Numa altura em que a felicidade é partilhada mais do que nunca, Vanessa mostra que os sonhos continuam a acontecer. E agora começa a contagem decrescente para o tão aguardado dia especial do casamento.

Recorde-se que Vanessa Martins participou em «Morangos com Açúcar», Vera, personagem interpretada por Vanessa Martins na temporada 5, era uma adolescente responsável e exemplar. Tinha dois irmãos rebeldes, Nuno ( Sisley Dias) e Carlos (Luís Simões) e apaixonou-se pelo melhor amigo deles, o Bruno (Rui Porto Nunes).