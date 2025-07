Atriz portuguesa está a somar elogios até em Hollywood: «Uma mulher de sonho»

Daniela Melchior, 28 anos, uma das mais promissoras atrizes portuguesas da atualidade e já com uma carreira sólida em Hollywood, voltou a conquistar as atenções com uma partilha recente no Instagram.

A estrela de filmes como “O Esquadrão Suicida” e “Guardiões da Galáxia Vol. 3”, entre outros, publicou um carrossel de fotos e vídeos das suas férias em Ibiza e e os elogios não pararam de chegar de Portugal e do estrangeiro: «Uma mulher de sonho», Muito linda Maravilhosa», «estás um assombro 🔥», «Estas bellísima».

Na legenda da publicação, Daniela escreveu com simplicidade e humor: “Just to get it ‘out of the way’ of my camera roll. 🌺🏝️🌊🐠☀️🇪🇸 See you soon soon Ibz.” (frase que em português significa “Só para tirar isto do meu rolo de câmara. Até já, Ibiza”) acompanha imagens onde a atriz surge de biquíni, com uma forma física invejável e em poses mais descontraídas e sensuais, a bordo de um barco, aproveitando o sol e o mar da ilha espanhola.

Um dos detalhes que não passou despercebido aos fãs foi uma camisola que Daniela veste numa das fotografias, onde se lê “Ibiza have mercy on me”. A provocação levou um seguidor a brincar nos comentários: “Did Ibiza have mercy on you?” (“Ibiza teve piedade de ti?”). A pergunta bem-humorada foi apenas uma entre muitas mensagens de admiração e curiosidade.

Recorde-se que a atriz, que se estreou na ficção em 2016, na novela «Mulheres», fez parte de vários projetos de sucesso da TVI, como «Massa Fresca», «Ouro Verde», «A Herdeira», «Valor da Vida» e, mais recentemente, «Pecado».

