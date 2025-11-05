Áurea partilha conjunto de fotografias, mas há um detalhe que está a chamar à atenção

A cantora e atriz Aurea, de 38 anos, voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais. Conhecida pela sua voz poderosa e pelo talento em frente às câmaras — atualmente faz parte do elenco do filme «O Lugar dos Sonhos» —, a artista mostrou um lado mais descontraído e ousado, partilhando um conjunto de fotografias que deixaram os seguidores rendidos.

Um look com atitude

Habitualmente discreta nas redes, Aurea surpreendeu os fãs ao publicar quatro imagens em que surge a sair de um carro, desfilando pelas ruas com uma elegância e confiança que lhe são inconfundíveis: «Olá instagram».

A cantora aparece com um casaco de cabedal preto oversize da Fc concept em tamanho L segundo a cantora, conjugado com uma t-shirt branca larga e uma pequena carteira castanha da marca Louis Vuitton — um detalhe de luxo que não passou despercebido.

O que também chamou a atenção dos seguidores foram os óculos castanhos com lentes azuis e as botas castanhas de camurça, peças que completaram o look com um toque vintage e sofisticado.

Reações cheias de elogios

Como era de esperar, a caixa de comentários da publicação encheu-se rapidamente de mensagens de carinho e admiração. Entre centenas de reações, destacam-se comentários como: «Perfeita», «Linda», «Gata», «Olá, Deusa!», «Lindíssima, beijinhos», «Que lindas as botas!», e «Belos óculos!».

Os fãs não pouparam elogios à artista, que foi amplamente elogiada pela sua beleza natural, atitude descontraída e sentido de moda apurado.

