Áurea partilha conjunto de fotografias, mas há um detalhe que está a chamar à atenção

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 34min
Áurea partilha conjunto de fotografias, mas há um detalhe que está a chamar à atenção - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A cantora e atriz Aurea, de 38 anos, voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais. Conhecida pela sua voz poderosa e pelo talento em frente às câmaras — atualmente faz parte do elenco do filme «O Lugar dos Sonhos» —, a artista mostrou um lado mais descontraído e ousado, partilhando um conjunto de fotografias que deixaram os seguidores rendidos.

Um look com atitude

Habitualmente discreta nas redes, Aurea surpreendeu os fãs ao publicar quatro imagens em que surge a sair de um carro, desfilando pelas ruas com uma elegância e confiança que lhe são inconfundíveis: «Olá instagram».

A cantora aparece com um casaco de cabedal preto oversize da Fc concept em tamanho L segundo a cantora, conjugado com uma t-shirt branca larga e uma pequena carteira castanha da marca Louis Vuitton — um detalhe de luxo que não passou despercebido.

O que também chamou a atenção dos seguidores foram os óculos castanhos com lentes azuis e as botas castanhas de camurça, peças que completaram o look com um toque vintage e sofisticado.

Reações cheias de elogios

Como era de esperar, a caixa de comentários da publicação encheu-se rapidamente de mensagens de carinho e admiração. Entre centenas de reações, destacam-se comentários como: «Perfeita», «Linda», «Gata», «Olá, Deusa!», «Lindíssima, beijinhos», «Que lindas as botas!», e «Belos óculos!».

Os fãs não pouparam elogios à artista, que foi amplamente elogiada pela sua beleza natural, atitude descontraída e sentido de moda apurado.

Reveja aqui uma das últimas entrevistas à cantora:

Mais Fotos

Vem aí em «A Protegida»: Isabel é apanhada por Francisco a fazer o que não deve

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o pacto de Sammy e Manuel que quase ninguém sabe

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor quer saber como é que Sammy teve coragem de casar com Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

É uma das mulheres mais bonitas de portugal e faz sucesso ao lado de Vin Diesel e John Cena

Ontem

Matilde Reymão lança esclarecimento público e coloca fim a rumores

A Protegida
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos

Terra Forte
Ontem
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
1

Rosa Bela está grávida? Há quem ache que sim!

Queridos Papás
qui, 2 jan
2

Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...»

A Fazenda
Hoje
3

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

seg, 3 nov
4

Os filhos de Inês Aires Pereira são a cara chapada da mãe. Podemos comprovar!

Para Sempre
qua, 19 fev
5

«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal

seg, 3 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o pacto de Sammy e Manuel que quase ninguém sabe

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Isabel é apanhada por Francisco a fazer o que não deve

A Protegida
Hoje

Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...»

A Fazenda
Hoje

Aos 15 anos, irmã de ator famoso submete-se a tratamento raro nos EUA e enfrenta luta pela vida

Queridos Papás
Hoje

Uma sala de sonho, piscina e muito mais: Catarina Gouveia abre as portas da sua casa luxuosa

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Foi impossível não me emocionar»: Depois de um susto, noivo de Maria Botelho Moniz regressa a casa e foi isto que aconteceu

Hoje

Uma sala de sonho, piscina e muito mais: Catarina Gouveia abre as portas da sua casa luxuosa

Hoje

«Adivinhem quem vai ser avó?»: Atriz acarinhada pelos portugueses vive uma das melhores fases da sua vida

Hoje

Aos 15 anos, irmã de ator famoso submete-se a tratamento raro nos EUA e enfrenta luta pela vida

Queridos Papás
Hoje

Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...»

A Fazenda
Hoje

«Estamos muito orgulhosos de ti»: Cifrão declara-se à mulher da sua vida

Ontem
Mais Fora do Ecrã