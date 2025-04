Beatriz Barosa é madrinha do filho de uma atriz muito conhecida

A atriz Carolina Frias, de 29 anos, viveu um dos momentos mais especiais da sua vida ao dar à luz o seu primeiro filho, Tomás, na madrugada do dia 23 de março.

No passado dia 2 de abril, a atriz partilhou um detalhe muito especial sobre o filho: Beatriz Barosa foi escolhida para ser a madrinha do bebé!

A revelação foi feita através de uma fotografia emocionante que Carolina Frias publicou no Instagram. Na primeira imagem, vê-se Beatriz Barosa a segurar Tomás ao colo, num momento de pura ternura.

Quem também foi visitar o pequenino e Carolina Frias foi o ator Manuel Marques, namorado de Beatriz Barosa. No registo vemos o ator a segurar o pequeno Tomás. O ator e humorista também pareceu encantado com o recém-nascido.

De relembrar que, Beatriz Barosa dá vida a Ana Carolina em «Festa é Festa»,e Manuel Marques veste a pele de Nando no mesmo projeto. O casal, com 23 anos de diferença, apaixonou-se durante as gravações da novela da TVI. Estão juntos desde 2021. Manuel Marques é pai de duas meninas: Inês, de 17 anos, e Elisa, de nove, ambas fruto de um relacionamento anterior.

