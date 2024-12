Beatriz Barosa e Manuel Marques vão ser pais? Os atores esclarecem

Afinal, estará Beatriz Barosa grávida?

Esta foi a pergunta que dominou as redes sociais na manhã de terça-feira, 17 de dezembro. As dúvidas não tardaram a surgir, mas também não demoraram a ser esclarecidas.

A SELFIE falou com Manuel Marques e Beatriz Barosa, que negaram categoricamente os rumores que circulavam na internet: «Essa informação é falsa».

De relembrar que, Beatriz Barosa dá vida a Ana Carolina em «Festa é Festa»,e Manuel Marques veste a pele de Nando no mesmo projeto. O casal, com 23 anos de diferença, apaixonou-se durante as gravações da novela da TVI. Estão juntos desde 2021. Manuel Marques é pai de duas meninas: Inês, de 17 anos, e Elisa, de nove, ambas fruto de um relacionamento anterior.

