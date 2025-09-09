Bebé a caminho! O papel mais importante da vida de Bárbara Bandeira

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 52min
Bebé a caminho! O papel mais importante da vida de Bárbara Bandeira - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Bárbara Bandeira, de 24 anos, prepara-se para assumir um dos papéis mais marcantes da sua vida: vai ser madrinha do primeiro filho de AGIR Catarina Gama . A cantora partilhou a novidade nas redes sociais, deixando os seguidores em êxtase.

Através de uma fotografia publicada no Instagram, Bárbara mostrou-se ao lado do casal e da ecografia do bebé, que está a caminho. Na legenda, escreveu com simplicidade e emoção: «P.S sou madrinha». A revelação rapidamente se tornou viral.

O anúncio surge dias depois de AGIR e Catarina Gama terem partilhado que vão ser pais pela primeira vez. O casal, que celebrou recentemente oito anos de casamento, assinalou a data com uma canção escrita por AGIR e um vídeo emocionante, onde revelaram a chegada do tão esperado bebé.

Agora, com a confirmação de que Bárbara Bandeira será madrinha, a família ganha uma nova cumplicidade. Os fãs mostraram-se rendidos a esta escolha especial, destacando a forte ligação entre a artista e AGIR. 

Além de ser filha do conceituado cantor Rui Bandeira, Bárbara Bandeira construiu a sua própria carreira na música. Reconhecida como uma das vozes mais marcantes da nova geração de artistas portugueses, tem conquistado prémios, encheu salas de espetáculo e soma milhões de visualizações nas plataformas digitais, consolidando-se como uma das cantoras mais populares e respeitadas em Portugal.

Este será, sem dúvida, um dos capítulos mais importantes na vida de Bárbara, que, apesar da sua jovem idade, encara com grande entusiasmo este novo papel que a liga ainda mais à família de AGIR e Catarina.

Mais Fotos

Uma máquina prática que remove ácaros e devolve vida aos tecidos

Hoje

«Não foi fácil. Deste luta»: AGIR vai ser pai pela primeira vez e faz revelação estrondosa

Hoje

É uma das máquinas de café mais vendidas na Amazon e custa menos de 60€

Hoje

Sofia Aparício: a elegância e a força de uma vida em imagens

Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri vira ladra e guarda a pen que todos querem

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Anita faz pedido desesperado a Mónica

A Protegida
Hoje
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
Ontem
1

Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

Hoje
2

Sofia Aparício: a elegância e a força de uma vida em imagens

Hoje
3

Há uma mensagem de Alexandra Lencastre que está a dar que falar

A Protegida
Ontem
4

Ainda se lembra de todas as personagens interpretadas por Alexandra Lencastre na TVI?

20 jul 2023
5

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

A Protegida
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri vira ladra e guarda a pen que todos querem

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Anita faz pedido desesperado a Mónica

A Protegida
Hoje

AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam

Hoje

Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

Hoje

Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam

Hoje

Helena Isabel vai ser avó pela primeira vez: reação da atriz derrete fãs

A Fazenda
Hoje

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

A Protegida
Hoje

Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Hoje

Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

Hoje

«Viemos aguçar a curiosidade de todos»: Marta Melro anuncia nova fase na sua vida

Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN