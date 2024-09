Blazer e Vestido Branco? Kelly Bailey diz que sim e nós adoramos

Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, Kelly Bailey marcou presença na passadeira vermelha, que antecedeu a Parada das Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa.

Uma das estrelas da nova novela da TVI é Kelly Bailey e a escolha do look foi uma surpresa boa. Vestido branco, blazer e bota de cano alto fizeram um dos looks da tarde.

A beleza de Kelly Bailey é inegável.

A atriz vai fazer parte do elenco da nova novela da TVI e revelou alguns pormenores que pode espreitar: Entrevista exclusiva: Kelly Bailey desvenda como são as três irmãs da nova novela da TVI