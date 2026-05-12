Bomba devastadora em «Terra Forte»: Perante todos, Flor expõe os crimes de Maria de Fátima em vídeo

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) anuncia a Maria de Fátima (Rita Pereira) ter preparado um vídeo para que ela e Sammy voltem a ficar juntos. Maria de Fátima tem um mau pressentimento.

Flor começa a passar o vídeo, com imagens de Maria de Fátima e dela em crianças, falando depois como foi parar à ilha das Flores e deu à luz Rosinha (Francisca Salgado). Flor mostra de seguida mensagens trocadas entre Maria de Fátima e Cobra (ricardo Burgos), que prova que eram amantes. Vemos de seguida imagens de Adelaide, com Leumi a revelar que foi ele quem tratou dela depois do acidente, tendo Adelaide fugido para não morrer às mãos da própria filha. Vemos depois declarações de Vivi e Rufino sobre Manuel e Maria de Fátima serem amantes, e planearam tudo para terem filhos juntos, fingindo que eles eram filhos de Sammy.

Flor mostra de seguida o vídeo de Maria de Fátima com Cobra, que revela que Dani é filha de Sammy e Dudu, filho de Cobra. Dudu olha emocionado para Rosinha por aquilo significar que podem ficar juntos. Flor finaliza a dizer que conseguiu recordar-se que foi mesmo Maria de Fátima quem a empurrou para o mar no cruzeiro, com o intuito de a matar.

Recorde-se como se ficou a saber de algumas coisas sobre Maria de Fátima: