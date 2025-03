Bomba em «A Fazenda»: Duarte é um violador

Em «A Fazenda», Duarte (Cláudio de Castro) dá um comprimido dos seus a Júlia (Kelly Bailey), dizendo que os dele são melhores para ela se acalmar.

Júlia sai muito tonta do lodge com Duarte, dizendo que o comprimido que ela lhe deu é fortíssimo. Duarte diz-lhe para respirar fundo.

Júlia adormeceu no ombro de Duarte, que fuma um charro. Duarte, olhando obcecado para a prima, mete-a num jipe e arranca.

Duarte segue no jipe com Júlia adormecida no banco de trás. Duarte vê Eva (Margarida Corceiro) a aproximar-se em outro jipe e acelera a fundo. Eva estranha e pergunta a Lukenia por Júlia, com esta a dizer que a viu sair com Duarte.

Duarte fuma um charro enquanto recorda a noite em que violou Júlia na discoteca. Olha-a cheio de desejo, começando a despi-la. Eva surge a perguntar-lhe o que pensa que está a fazer.

FLASHBACK Júlia afasta-se da discoteca à procura de um táxi. É agarrada por trás por Duarte, que lhe começa a arrancar-lhe as roupas.