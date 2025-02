Bomba em «A Fazenda»: Já sabemos quem é o pai de Talu. E, nem vai acreditar!

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) estaca atónito por descobrir que Januário (Hoji Fortuna) é afinal o pai de Talu (Evandro Gomes). Talu abraça Januário tal como um filho abraça o pai.

Joel, lançando um olhar a Januário, diz a Eva (Margarida Corceiro) ter descoberto algo surpreendente nas escutas no quarto de Lukenia (Rita Cruz). Joel conta a Eva que Zulmira lhe disse suspeitar que Lukenia sempre teve interesse na fortuna de Gaspar (Nuno Lopes), podendo estar ali o motivo para ela ter escondido que Talu era filho de Januário. Ficam em choque por perceberem que isso significa que Lukenia e Januário se envolveram quando ele já estava casado com Weza (Cláudia Semedo), visto Talu ser mais novo que Daniela (Soraia Tavares). Olham atrapalhados para Talu a chegar. Joel mostra a Eva a gravação que prova que Januário é pai de Talu. Eva insiste com um reticente Joel que Talu tem o direito de saber a verdade. Joel pede a Eva que o deixe falar primeiro com Januário antes de agirem. Januário arruma mercearias com Weza, muito contrariado por ela não o ter deixado ir procurar Juca. Weza diz ser para o bem dele. Joel, argumentando o pretexto a Januário de Talu lhe ter pedido para descobrir o paradeiro do pai biológico, pede a Januário que lhe conte o que sabe dele. Januário disfarça a sua tensão. Januário somente consegue dizer muito nervoso a Joel ser melhor para Talu nunca conhecer o seu verdadeiro pai. Joel insiste insinuador que Talu seria capaz de perdoar o que o pai fez. Januário levanta-se muito tenso a dar por finda a conversa. Joel olha-o avaliador.

Januário pede a Joel para convencer Talu a desistir de saber onde está o pai. Joel assente. Januário esboça ar muito apreensivo mal Joel sai.