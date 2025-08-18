Bomba em «A Protegida»: Clarice descobre que Teresa é a mãe de JD e Jorge o pai

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) comenta com Teresa (Sandra Faleiro) que Laura (Alexandra Lencastre) deve estar muito feliz. Clarice diz que reparou que Teresa também se emocionou e ela disfarça dizendo que fica sempre assim quando vê bebés. Clarice vê Teresa sair para a rua e fica hesitante.
Clarice vê a porta do quarto de Teresa aberta e finge que é a hóspede do mesmo. Faz queixas sobre a limpeza da última vez e a camareira julga que é mesmo a hóspede do quarto. Clarice entra para arranjar a lente de contacto e dá 5€ à camareira para beber um sumo.
Clarice vasculha o quarto de Teresa, pois acha o comportamento dela muito estranho. Tenta entrar no pc, mas está bloqueado e desiste. Depois vê qualquer coisa a sair do fundo falso de uma gaveta e encontra uma foto de Teresa com José Diogo (Pedro Sousa) bebé. Clarice fica em choque ao perceber que Teresa é a mãe de JD. Teresa vê Clarice sentada à secretária a olhar para a fotografia e gela.
Clarice já sabe que Teresa é a mãe de JD e pergunta-lhe o que quer dele. Teresa assume que o quer recuperar e revela que foi obrigada a dá-lo para a adoção pelo pai e a mando de Jorge (Paulo Pires), que é o pai biológico de JD. Clarice não quer acreditar no que Teresa lhe conta, mas ela garante que é verdade. Teresa diz que Jorge a seduziu e só descobriu que ele era casado, depois de irem para a cama. Teresa diz que era muito ingénua e tinha apenas 15 anos. Recorda esse momento e afirma que Jorge nunca foi fiel a ninguém, a não ser a ele próprio. Clarice fica destroçada.
Pai de Teresa vai com ela até à fábrica, para falar com Jorge e tratarem do aborto. Eles saem e deixam Teresa ali sozinha à espera, em pânico.
Clarice sai do quarto de Teresa desnorteada e liga a Jorge, mas ele não atende. Clarice liga a Óscar (Joaquim Horta) para desmarcar o jantar, pois aconteceu um imprevisto.
Clarice está na cama pensativa. Recebe uma mensagem de Jorge a perguntar-lhe como correu o jantar com Óscar, mas não responde e volta para os seus pensamentos. Clarice lembra-se de quando Jorge lhe contou que se tinha envolvido com uma miúda e agora sabe que tiveram um filho. Teresa liga-lhe, mas Clarice atira o telemóvel para longe. Clarice recorda o momento em que Jorge lhe contou que a tinha traído com uma miúda. Clarice fica muito zangada, mas acaba por perdoá-lo e beijam-se.