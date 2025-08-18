A Protegida

Bomba em «A Protegida»: Clarice descobre que Teresa é a mãe de JD e Jorge o pai

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:31
Bomba em «A Protegida»: Clarice descobre que Teresa é a mãe de JD e Jorge o pai - TVI
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) comenta com Teresa (Sandra Faleiro) que Laura (Alexandra Lencastre) deve estar muito feliz. Clarice diz que reparou que Teresa também se emocionou e ela disfarça dizendo que fica sempre assim quando vê bebés. Clarice vê Teresa sair para a rua e fica hesitante.

Clarice vê a porta do quarto de Teresa aberta e finge que é a hóspede do mesmo. Faz queixas sobre a limpeza da última vez e a camareira julga que é mesmo a hóspede do quarto. Clarice entra para arranjar a lente de contacto e dá 5€ à camareira para beber um sumo.

Clarice vasculha o quarto de Teresa, pois acha o comportamento dela muito estranho. Tenta entrar no pc, mas está bloqueado e desiste. Depois vê qualquer coisa a sair do fundo falso de uma gaveta e encontra uma foto de Teresa com José Diogo (Pedro Sousa) bebé. Clarice fica em choque ao perceber que Teresa é a mãe de JD. Teresa vê Clarice sentada à secretária a olhar para a fotografia e gela.

Clarice já sabe que Teresa é a mãe de JD e pergunta-lhe o que quer dele. Teresa assume que o quer recuperar e revela que foi obrigada a dá-lo para a adoção pelo pai e a mando de Jorge (Paulo Pires), que é o pai biológico de JD.  Clarice não quer acreditar no que Teresa lhe conta, mas ela garante que é verdade. Teresa diz que Jorge a seduziu e só descobriu que ele era casado, depois de irem para a cama. Teresa diz que era muito ingénua e tinha apenas 15 anos. Recorda esse momento e afirma que Jorge nunca foi fiel a ninguém, a não ser a ele próprio. Clarice fica destroçada.

Pai de Teresa vai com ela até à fábrica, para falar com Jorge e tratarem do aborto. Eles saem e deixam Teresa ali sozinha à espera, em pânico. 

Clarice sai do quarto de Teresa desnorteada e liga a Jorge, mas ele não atende. Clarice liga a Óscar (Joaquim Horta) para desmarcar o jantar, pois aconteceu um imprevisto.

Clarice está na cama pensativa. Recebe uma mensagem de Jorge a perguntar-lhe como correu o jantar com Óscar, mas não responde e volta para os seus pensamentos. Clarice lembra-se de quando Jorge lhe contou que se tinha envolvido com uma miúda e agora sabe que tiveram um filho. Teresa liga-lhe, mas Clarice atira o telemóvel para longe.  Clarice recorda o momento em que Jorge lhe contou que a tinha traído com uma miúda. Clarice fica muito zangada, mas acaba por perdoá-lo e beijam-se.

A Protegida

Vem aí «A Protegida»: Cada vez mais próximos... Óscar ensina Laura a dançar

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Novidade de Gonçalo deixa Clarice e Mónica confusas

A Protegida
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Benedita deixa José Diogo ver a filha

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Laura e Óscar dançam muito agarradinhos e o desejo é notório

A Protegida
sáb, 16 ago

Mariana não aguenta mais e revela a Gina: «Está é a minha filha»

A Protegida
sex, 15 ago

A Protegida: JD desconfia que Óscar possa estar envolvido em esquemas ilegais

A Protegida
sex, 15 ago
Mais A Protegida

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

A Fazenda
Hoje
1

Vem aí «A Fazenda»: Mafalda conta novidade surpreendente a Eva

A Fazenda
Hoje
2

Vem aí «A Fazenda»: Em pânico, Alba partilha novidades sobre Duarte com Miro

A Fazenda
Hoje
3

Bomba em «A Protegida»: Clarice descobre que Teresa é a mãe de JD e Jorge o pai

A Protegida
Hoje
4

Vem aí em «A Protegida»: Novidade de Gonçalo deixa Clarice e Mónica confusas

A Protegida
Hoje
5

Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo descobre algo inacreditável sobre Mónica

A Protegida
seg, 19 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Filha de Sara Prata protagoniza cena adorável antes de dormir e as imagens mostram um talento em ascensão

Hoje

«O meu lugar seguro»: Kelly Bailey larga todas as emoções em declaração de amor única a Lourenço Ortigão

Hoje

«O meu coração está apertado»: Fernanda Serrano despede-se de pessoa muito especial

Hoje

«Voltámos onde fomos felizes»: Rita Pereira regressa a lugar especial e partilha instantes inesquecíveis com os filhos

Hoje

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

O mergulho mais divertido do verão é o desta atriz: «Eu sou um peixinho!»

A Protegida
qui, 14 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN