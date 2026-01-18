Amor à Prova

Bomba em «Amor à Prova»: Tomás avança com ordem de restrição contra Cris

  • Há 3h e 55min
Bomba em «Amor à Prova»: Tomás avança com ordem de restrição contra Cris - TVI
Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) continua indignado com o que descobriu sobre Cris (José Condessa) e propõe a Afonso (Guilherme Filipe) pedirem uma ordem de restrição, para que Cris não se possa aproximar da sua família.

 São (Sofia Grillo) agradece a Alice (Mafalda Marafusta) por se ter preocupado com Cris. São e Cris ficam comovidos com o amor que Alice tem por Nico (Salvador Biernat), mas Alice também percebe que a família de São é muito unida e deve ser difícil para eles saberem que têm um filho e neto que não os conhece. Cris ouve o áudio de Sara (Joana de Verona) e informa que Tomás já sabe do problema com a polícia.

 Alice dirige-se para o carro e liga a Amália (Ana Guiomar), a perguntar-lhe porque contou a Tomás que Cris foi detido. São está chorosa por Tomás ter sabido da detenção de Cris, pois acha que isso vai dificultar uma possível aproximação a Nico. Cris compreende o que a mãe está a sentir, mas sente-se impotente. São incentiva Cris a não desistir do filho e tem a certeza que Alice o vai ajudar, pois viu como ela olha para ele. Cris sente o baque. 

Alice confronta Tomás com a detenção de Cris e afirma que ele não tem nada a ver com isso. Tomás estranha que Alice também saiba e pergunta-lhe se continua a falar com ele. Num acesso de raiva, Alice diz que sim e que foi a casa dele e conheceu a mãe dele. Alice explica que eles também estão a sofrer, mas Tomás só está preocupado em defender o filho e quer avançar com uma ordem de restrição. Tomás diz que está farto de dizer a Alice que Cris é uma pessoa tóxica, mas ela não faz caso, por isso chegou a hora de agir e colocar uma medida restritiva a Cris. David apela ao bom senso de Tomás e lembra que ainda não há data para o transplante, mas Tomás está determinado em resolver aquele assunto de uma vez por todas.

Recorde-se que Tomás avisou que ia fazer a vida negra a Cris:

