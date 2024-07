Bomba em «Cacau»: Regina está grávida

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) sente-se subitamente indisposta e corre para casa-de-banho. Todos ficam intrigados.

Regina está deitada na cama com Justino (António Capelo) ao pé dela. Sossega Cacau (Matilde Reymão) a dizer que somente se sentiu indisposta, estando já melhor. Cacau insiste com ela para que deixe David (Luis Garcia) vê-la. David pede a Cacau e Justino para o deixarem falar a sós com Regina.

David diz a Regina que que tem a grande suspeita que ela possa estar grávida. Regina olha-o atónita. David diz ser a uma incrédula Regina ser plausível ela estar grávida, visto ainda ter menstruação. David diz a Regina que o melhor será ela fazer um teste de gravidez para tirarem as dúvidas. Regina assente, pedindo a David que não diga nada a ninguém ainda.

David diz a Júlia (Fernanda Serrano) saber que só está ali com ela por fins comerciais, deixando-a constrangida. David deixa cair o saco da farmácia ao chão, com Júlia a ver espantada a caixa do teste de gravidez. Júlia olha atónita para David a acabar por revelar-lhe que Regina pode estar grávida, dizendo que isso é plausível de acontecer por ela ainda ter óvulos. Júlia pensa preocupada s

Justino e Regina quererão ter outro filho com aquela idade. Regina olha expectante para o teste, que acaba por indicar que ela está mesmo grávida. Regina esboça ar chocado. Regina continua a olhar muito tensa para o teste de gravidez.

Pede a David e Júlia para falar com Justino a sós, dizendo-lhe que está grávida dele. Justino olha-a atónito. Justino diz a Regina que está muito feliz com a perspectiva de terem outro filho, dizendo que o melhor que fez na sua vida foi Cacau, e se ela concordar, irá fazer tudo para que eles sejam pais de novo, mesmo que não veja aquele filho crescer por já estar numa idade avançada. Regina olha-o emocionada