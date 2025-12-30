Terra Forte

Bomba em «Terra Forte»: Delfina descobre que Flor renunciou a herança

  TVI Novelas
  Hoje às 11:00
Bomba em «Terra Forte»: Delfina descobre que Flor renunciou a herança - TVI
Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) vem ter por engano ao armazém. Delfina (Elsa Galvão) pergunta-lhe se precisa de alguma coisa, estranhando que Flor diga que ficou com nostalgia de estar ali. Flor esboça ar aflito por ter dito aquilo. Delfina diz a Flor que devia pensar em assumir a gestão da Açoreana, queixando-se que desde que Maria de Fátima (Rita Pereira) assumiu a empresa se perdeu a pertença de família, tal como existia nos tempos de Manuel. Delfina sonda Flor sobre se aconteceu alguma coisa entre ela e Maria de Fátima, mas Flor recusa-se a falar.

Delfina avança para o gabinete de Maria de Fátima com uma relutante Marilene a seu lado, com Delfina a insistir querer saber por a patroa esteve reunida com Flor, um notário e um advogado, prometendo em troca não dizer a ninguém que ela anda enrolada com o diretor financeiro. Delfina, já no gabinete de Maria de Fátima, sorri triunfal. Olha em volta a perceber onde procurar informações. Delfina repara no documento assinado por Flor e Maria de Fátima, ficando a lê-lo atónita. Delfina tira várias fotografias ao documento, dizendo enigmática a Marilene que o que está a fazer vai ser capaz de mudar vidas. Marilene empurra Delfina para fora dali antes que Maria de Fátima apareça.

Delfina entra disparada no Ninho a dizer a Sónia (Mafalda Tavares) ter descoberto algo bombástico, mas não saber que fazer com a informação. Sónia vê o que ela lhe mostra no telemóvel com ar chocado. Rufino segue atento a conversa. Sónia fala com Delfina sobre não fazer sentido nenhum Flor ter renunciado a toda a herança da família para Maria de Fátima, com Delfina a dizer que aquela informação lhe pode dar muito poder. Rufino, a ouvir tudo, finge sentir-se mal e saca o telemóvel a Delfina, ficando atónito a olhar para a fotografia do documento.

Rufino (Vitor Norte) segue cambaleante para a saída a fingir estar maldisposto por ter bebido demais. Delfina e Sónia não desconfiam de nada. Rufino, recuperando a normalidade mal sai do Ninho, liga para Manuel a avisá-lo que Maria de Fátima quer deixar Flor sem nada. Manuel esboça ar muito apreensivo por Rufino contar que Maria de Fátima está a roubar Flor, deixando-a sem nada.

Manuel (António Capelo) diz tenso a Rufino que ele sabe que ele não pode voltar, mas Rufino insiste com ele que Flor está a precisar dele por Maria de Fátima lhe querer tirar tudo. Manuel fica pensativo.

Delfina diz a Sónia que a assinatura naquele documento é mesmo de Flor por a ter visto na Açoreana, faltando agora descobrir o que levou Flor a dar tudo a Maria de Fátima. Delfina diz à neta que agora o seu plano passa por aguardar para perceber o que vai acontecer.

