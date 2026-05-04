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Terra Forte

Bomba em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e encurrala Cobra

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:37
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Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz a José (Paulo Calatré) e António ter a certeza que Cobra (ricardo Burgos) vai aparecer por pensar que ele já não vai mais ali hoje. Ato imediato, Cobra entra. Fica tenso ao ver os três homens, fazendo menção de fugir, mas António (João Catarré) e José (Paulo Calatré) impedem-no.

Cobra continua a negar a Sammy ter qualquer tipo de envolvimento com Maria de Fátima, mas Sammy riposta já ter descoberto tudo sobre ele, chamando-o pelo seu pseudónimo. Cobra fica a olhá-lo sério.

Sammy diz a Cobra que o associou de pronto às mensagens que Maria de Fátima tem no telemóvel por o perfil ter a imagem de uma cobra igual à tatuagem dele. Sammy diz a Cobra querer agora ver a tatuagem dele. Cobra tenta-se afastar, mas José agarra-o ameaçador.

Recorde que Sammy era muito amigo de Cobra:

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