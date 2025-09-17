Cantor FF reage à morte do pai com texto de partir o coração: «Foi a última vez...»

O cantor FF vive um momento de profunda dor com a morte do pai. Nas redes sociais, o artista partilhou uma fotografia antiga, na qual surge ainda em bebé ao colo do progenitor, e deixou uma longa e emocionante mensagem de despedida.

«O último dia em que o meu pai me pegou ao colo…», começa por escrever FF, antes de refletir sobre a importância da presença paterna e da memória dos gestos simples, como os abraços e o colo, que marcam para sempre a vida de um filho.

Na mensagem, o cantor destacou a sensação de perda e o vazio que fica: «É rápido o momento em que percebemos que nunca mais iremos resgatar o que quer que seja. Esse momento, entre uma coisa e outra, cai no chão e ensopa tudo. E depois os abraços dos que nos querem bem vão secando o chão e a nossa dor».

A homenagem emocionou os seguidores, que se uniram em mensagens de carinho e apoio ao cantor, conhecido pela forma intensa como vive e partilha as suas experiências pessoais.

O texto termina com a data «14 de setembro de 2025», simbolizando um dia de despedida que FF ficará para sempre a recordar.

A notícia da morte foi dada esta terça-feira e marca um momento de grande dor na vida pessoal do artista.

Luísa Melo Fernandes, companheira do pai do artista, que também se chamava Fernando Fernandes, fez uma publicação no Facebook a comunicar a perda e a partilhar informações sobre o velório.

«Queridos amigos, é com uma tristeza profunda que partilho convosco que o meu querido e amado Fernando Fernandes partiu repentinamente deste mundo», começou por escrever.

«A todos os que quiserem prestar-lhe uma última homenagem, o velório será amanhã na capela da Falagueira (Amadora) a partir das 18h», disse, por fim.

FF, cujo nome verdadeiro é Fernando Fernandes, tem uma carreira marcada pela música e pela televisão, sendo uma das vozes mais reconhecidas da sua geração. Neste momento difícil, multiplicam-se já as mensagens de pesar e apoio dos fãs.