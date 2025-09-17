Cantor FF reage à morte do pai com texto de partir o coração: «Foi a última vez...»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:13
Cantor FF reage à morte do pai com texto de partir o coração: «Foi a última vez...» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O cantor FF vive um momento de profunda dor com a morte do pai. Nas redes sociais, o artista partilhou uma fotografia antiga, na qual surge ainda em bebé ao colo do progenitor, e deixou uma longa e emocionante mensagem de despedida.

«O último dia em que o meu pai me pegou ao colo…», começa por escrever FF, antes de refletir sobre a importância da presença paterna e da memória dos gestos simples, como os abraços e o colo, que marcam para sempre a vida de um filho.

Na mensagem, o cantor destacou a sensação de perda e o vazio que fica: «É rápido o momento em que percebemos que nunca mais iremos resgatar o que quer que seja. Esse momento, entre uma coisa e outra, cai no chão e ensopa tudo. E depois os abraços dos que nos querem bem vão secando o chão e a nossa dor».

A homenagem emocionou os seguidores, que se uniram em mensagens de carinho e apoio ao cantor, conhecido pela forma intensa como vive e partilha as suas experiências pessoais.

O texto termina com a data «14 de setembro de 2025», simbolizando um dia de despedida que FF ficará para sempre a recordar.

A notícia da morte foi dada esta terça-feira e marca um momento de grande dor na vida pessoal do artista.

Luísa Melo Fernandes, companheira do pai do artista, que também se chamava Fernando Fernandes, fez uma publicação no Facebook a comunicar a perda e a partilhar informações sobre o velório. 

«Queridos amigos, é com uma tristeza profunda que partilho convosco que o meu querido e amado Fernando Fernandes partiu repentinamente deste mundo», começou por escrever. 

«A todos os que quiserem prestar-lhe uma última homenagem, o velório será amanhã na capela da Falagueira (Amadora) a partir das 18h», disse, por fim. 

FF, cujo nome verdadeiro é Fernando Fernandes, tem uma carreira marcada pela música e pela televisão, sendo uma das vozes mais reconhecidas da sua geração. Neste momento difícil, multiplicam-se já as mensagens de pesar e apoio dos fãs.

Mais Fotos

Sofia Arruda exibe corpo de sonho: «O maridão ficou orgulhoso»

Hoje

O dispositivo que transforma qualquer parede numa tela de cinema (está com desconto)

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
Hoje

Entre risos e cumplicidade: o jantar especial de Fernanda Serrano que encantou os fãs

A Protegida
Ontem

O aspirador da Amazon que rivaliza com um Dyson e custa uma fração do preço

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Clarice querem fazer mal a Aruna?

A Protegida
Ontem
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Segredo maquiavélico de Alex é descoberto

A Fazenda
Hoje
1

Exclusivo «A Fazenda»: Alex conta a verdade sobre Miguel e Júlia não aborta

A Fazenda
qua, 27 ago
2

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
Hoje
3

Vem aí em «A Fazenda»: No dia do casamento, Talu tenta matar Lukenia?

A Fazenda
Hoje
4

Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida

A Fazenda
seg, 8 set
5

Ninguém esperava: Ana Guiomar transforma ida ao Ramalhal em momento viral

Festa é Festa
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: No dia do casamento, Talu tenta matar Lukenia?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Gina é roubada e nem imagina por quem

A Protegida
Hoje

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Para Sempre
Hoje

Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»

A Protegida
Hoje

Ator famoso prepara-se para operação que pode mudar a sua vida

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Esteve fora semanas. O vídeo do reencontro entre mãe e filho que está a derreter corações

Hoje

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Para Sempre
Hoje

Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»

A Protegida
Hoje

Ator famoso prepara-se para operação que pode mudar a sua vida

Hoje

Kika Cerqueira Gomes arrasa em novo desafio internacional - E há vídeos de bastidores

Festa é Festa
Ontem

José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista

Cacau
Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN