Casar com o vestido de noiva preto? Sim, é possível e esta atriz é a prova

Ana Maria Velez, conhecida do grande público pela sua participação na série juvenil de sucesso "Morangos com Açúcar" e por fazer parte da icónica banda feminina Just Girls, surpreendeu tudo e todos ao revelar que já é uma mulher casada!

A artista partilhou nas suas redes sociais um conjunto de fotografias do casamento, que aconteceu em Londres, e o detalhe que mais deu que falar foi, sem dúvida, o seu vestido de noiva: um deslumbrante modelo preto, fugindo assim à tradicional cor branca. Uma escolha ousada, rara e cheia de personalidade que prova que no dia do casamento as regras podem — e devem — ser ditadas pelos noivos.

Ana Maria mostrou-se radiante com esta nova fase da sua vida ao lado do agora marido, Tom, com quem trocou juras de amor eterno numa cerimónia intimista e cheia de significado.

Os fãs e amigos não tardaram a reagir e a partilhar palavras de felicitação. Entre as mensagens deixadas na caixa de comentários, destacaram-se as das suas colegas de banda das Just Girls, Helga Posser e Kiara Timas, que não esconderam o entusiasmo e a alegria por ver Ana feliz nesta nova etapa.

Este momento especial serviu também para inspirar outras mulheres a quebrarem padrões e a mostrarem que cada noiva pode (e deve) casar à sua maneira — mesmo que isso signifique dizer "sim" num vestido preto.