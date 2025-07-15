Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos

Terra Forte
Hoje

«Não esqueço nunca!»: Matilde Breyner recorda apoio de Sara Prata em fase difícil

Em Família
Hoje

Sara Prata e Matilde Breyner: A amizade que nasceu nos bastidores de «A Única Mulher»

Em Família
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Afonso chega a um ponto crítico

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Ao ouvir o que não quer, Virgílio bate em Sanjay

A Protegida
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Amor à Prova
Hoje

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria sofre um grande desgosto com Flor

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Em jantar a dois, Nelson tenta seduzir São

Amor à Prova
Hoje

Terra Forte: Marcus regressa a casa e deixa os filhos em pânico

Terra Forte
Ontem

Terra Flor: Flor é apanhada em flagrante

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Armando tenta beijar Vivi

Terra Forte
Ontem

Mais Vistos

Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos

Amor à Prova
Ontem
1

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
15 jul 2025
2

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
Ontem
3

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

24 nov 2025
4

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima entra em desespero ao saber que Flor nunca perdeu a memória

Terra Forte
Ontem
5

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
14 dez 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
Ontem

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
Ontem

Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»

A Fazenda
Ontem

Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»

Terra Forte
dom, 1 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Amor à Prova
sex, 30 jan
FORA DO ECRÃ

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

Hoje

Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos

Amor à Prova
Ontem

«Se eu tivesse uma irmã assim ela voava pela janela»: Fãs de «Amor à Prova» têm opinião vincada sobre Amália

Amor à Prova
Ontem

Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»

A Fazenda
Ontem

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
Ontem

«Fazes-me Feliz»: Rita Salema recebe presente inesperado de ator famoso

Festa é Festa
dom, 1 fev
Mais Fora do Ecrã