Catarina Siqueira: da inocência dos "Morangos com Açúcar" à mulher madura e confiante que conhecemos hoje

  • Joana Sequeira
  • Hoje às 10:40
Catarina Siqueira: da inocência dos "Morangos com Açúcar" à mulher madura e confiante que conhecemos hoje - TVI
Catarina Siqueira entrou na vida dos portugueses ainda muito jovem, quando deu vida a personagens que marcaram a série juvenil “Morangos com Açúcar”. Desde então, a atriz cresceu diante das câmaras e do público, mostrando uma versatilidade que a transformou num dos rostos mais queridos da televisão portuguesa.

Ao longo dos anos, Catarina Siqueira somou participações em várias novelas da TVI, como “Remédio Santo” e “Amar Depois de Amar”, mas foi também no Big Brother Famosos que mostrou uma nova faceta: a de uma mulher autêntica, resiliente e de coração aberto, conquistando ainda mais admiradores.

Fora do ecrã, Catarina Siqueira construiu uma bonita relação com a maternidade, sendo mãe dedicada de Luz. Depois da separação do pai da filha, reencontrou o amor e vive atualmente uma fase serena, marcada pela maturidade e pela valorização das pequenas grandes coisas da vida.

Esta galeria mostra a evolução de Catarina Siqueira: da adolescente sonhadora dos Morangos à mulher confiante e inspiradora que hoje continua a surpreender-nos, tanto no ecrã como na vida real.

