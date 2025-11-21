Queridos Papás

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho mostram o filho recém-nascido e revelam o nome

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 10min
Catarina Siqueira vive um dos momentos mais especiais da sua vida. A atriz, de 35 anos, anunciou esta quarta-feira, 19 de novembro de 2025, o nascimento do seu segundo filho. A novidade foi partilhada nas redes sociais, onde revelou aos seguidores que o bebé já chegou, marcando um novo capítulo para a família.

O pai é Henrique de Carvalho, de 34 anos, neto do consagrado ator Ruy de Carvalho O casal assumiu publicamente a relação em fevereiro de 2024 e, desde então, tem mostrado aos fãs vários momentos desta etapa feliz. Agora, celebram juntos a chegada do primeiro filho em comum.

Primeiras fotos e revelação do nome do bebé

Esta sexta-feira, 21 de novembro, Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho partilharam as primeiras fotografias do recém-nascido e revelaram finalmente o nome escolhido: Mateus.

Nas imagens, é possível ver a ternura do casal nesta nova fase, num registo que rapidamente conquistou os seguidores e multiplicou mensagens de carinho.

Uma gravidez anunciada de forma emotiva

A gravidez tinha sido anunciada anteriormente através de um vídeo emotivo no Instagram, acompanhado de uma legenda poética que gerou grande curiosidade:
"O mais aceso diário de um apagão. 🤍"
A frase enigmática levou fãs e amigos a perceber de imediato que Catarina estava a partilhar uma notícia muito especial.

Família cresce com alegria

Este é o segundo filho de Catarina Siqueira, que já é mãe de Luz, fruto da anterior relação com Marco Campos. Com a chegada de Mateus, a família cresce e entra numa nova fase, vivida com emoção e felicidade — sempre acompanhada de perto pelo público que segue o percurso da atriz.

