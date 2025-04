Catarina Siqueira está grávida. E, o pai é um conhecido ator

Catarina Siqueira, atriz de 35 anos, partilhou uma grande novidade com os seus seguidores: está grávida do seu segundo filho. O pai é Henrique de Carvalho, de 34 anos, neto do consagrado ator Ruy de Carvalho. O casal assumiu publicamente a relação em fevereiro de 2024 e agora prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

Uma forma criativa de anunciar a gravidez

O anúncio foi feito através de um vídeo emotivo publicado no Instagram, com a legenda enigmática e poética: "O mais aceso diário de um apagão. 🤍" — uma frase que despertou de imediato a atenção dos fãs e amigos, que rapidamente perceberam que se tratava de uma revelação especial.

O vídeo, de uma ecografia, dá conta desta boa notícia.

Um momento especial também para Ruy de Carvalho

Entre os muitos comentários de felicitações, houve um que se destacou: o de Ruy de Carvalho, avô de Henrique e uma das figuras mais acarinhadas do panorama cultural português. O ator, emocionado, escreveu:

“Não imaginam o que sinto. Já é a quinta vez que tenho esta bênção, mas deste meu neto/filho Henrique é muito especial. Parabéns meus queridos filhos. Que sejam abençoados com tudo o que a vida de bom para vos dar. Seja menina ou menino, cá estarei para o amar.”

A mensagem do veterano ator tocou os seguidores pela sua ternura e demonstração de amor familiar, reforçando os laços entre gerações.

Catarina Siqueira prepara-se para ser mãe pela segunda vez

Este será o segundo filho de Catarina Siqueira, que já é mãe de Luz, fruto da anterior relação com Marco Campos. A atriz tem partilhado nas redes sociais o seu percurso como mãe e agora vive novamente a emoção de gerar uma nova vida.

A gravidez surge pouco mais de um ano depois do início da relação com Henrique de Carvalho, que foi assumida oficialmente em fevereiro de 2024. Desde então, o casal tem-se mostrado feliz e unido.

Um novo capítulo repleto de amor

A chegada deste bebé marca um novo capítulo na vida de Catarina Siqueira — agora não só como mãe pela segunda vez, mas também como parte de uma nova família que inclui um dos nomes mais respeitados da representação em Portugal, Ruy de Carvalho.

Com amor, apoio familiar e muitos seguidores a torcer por esta nova etapa, Catarina vive um momento de plenitude. A gravidez já está a ser acompanhada com carinho pelo público, que aguarda agora por mais novidades — incluindo, talvez, o sexo do bebé.

