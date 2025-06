Cifrão vive marco importante e faz despedida emotiva: «O ciclo fecha, mas...»

D'ZRT recordam fotos épicas de Angélico Vieira e da banda

Cifrão está a viver um dos momentos mais marcantes da sua vida pessoal e profissional. O artista — conhecido pelo seu talento multifacetado como bailarino, cantor, coreógrafo e ator — terminou a Licenciatura em Dança na Faculdade de Motricidade Humana (FMH), e partilhou a conquista com os seus seguidores de forma emotiva e inspiradora.

Num carrossel de fotografias e vídeos publicado no Instagram, é possível ver o artista de traje académico, visivelmente emocionado, a celebrar com colegas, professores e, claro, com a família que o acompanha em todas as fases da vida.

Na legenda, Cifrão escreveu:

Ontem fechei um ciclo. Terminei a Licenciatura em Dança na FMH. 3 anos de entrega, aprendizagem, descobertas e muito crescimento".

Ao longo da publicação, o artista recorda os desafios que enfrentou para conseguir conciliar a licenciatura com os vários projetos profissionais:

Confesso que nem sempre foi fácil conciliar tudo:

Durante a licenciatura, fiz 2 tours (DZRT e REUNIÃO) e preparei uma terceira (CANTAR MORANGOS), participei no Dança com as Estrelas, The Voice, Prémios Play, revivi o Zé Milho nos novos Morangos com Açúcar, co-dirigi a Arcade Dance Center, integrei a equipa incrível que venceu o Hip Hop International e o World of Dance (…)

… e abracei o maior projeto da minha vida: SER PAI da menina mais bonita do mundo, a minha ZAYA".

A emoção estende-se aos agradecimentos, onde Cifrão reconhece o apoio fundamental de quem o acompanhou ao longo do percurso académico:

Obrigado a todos os que estiveram comigo neste caminho:

Aos colegas da faculdade (que viagem bonita fizemos!), aos professores e mestres, aos orientadores de estágio no CCB, à minha equipa de produção e criação de projeto, à minha família — em especial à minha mãe — e a uma pessoa sem a qual nada disto teria sido possível: NOUA, a outra metade da DUPLA de peso (agora tripla!)".

A publicação termina com uma mensagem que reflete bem o espírito de Cifrão:

O ciclo fecha, mas a dança continua. Sempre. 🎓🩰💫".

A companheira, Noua Wong, não escondeu o orgulho e deixou um comentário comovente:

É lindo ver-te crescer e perseguir os teus sonhos. Estamos muito orgulhosas de ti ❤️".

Também várias figuras públicas reagiram com entusiasmo: Diana Monteiro: «Parabéns 🔥👏», Cláudia Vieira: «Parabéns, Cifrão! Conquistas uma atrás de outra! 💪🏼», Sílvia Rizzo: «Boa! Parabéns 👏🏼👏🏼👏🏼🤩😘», Os fãs não ficaram indiferentes: «Nunca te imaginei de traje académico!!! 😂 Parabéns, meu Cifrão ❤️», «Nunca é tarde...❤️❤️❤️ Parabéns, Cifrão 👏👏👏».

Aos 44 anos, Cifrão prova que nunca é tarde para aprender, crescer e realizar sonhos. Uma lição de persistência, paixão e inspiração que certamente ficará na memória de todos os que o acompanham.

Vítor Fonseca é bailarino, coreógrafo, cantor e ator português. É mais conhecido pela sua participação na série juvenil Morangos com Açúcar e por ter feito parte dos D'ZRT, grupo musical de grande sucesso ligado à novela. Cifrão foi júri de programas de televisão, coreógrafo - inclusivamente de novelas da TVI, desde 2006 -, jurado e diretor artístico de programas como A Tua Cara Não Me É Estranha, Dança com as Estrelas ou Let’s Dance.