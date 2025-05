Com o fim das gravações de «A Fazenda» à vista, Kelly Bailey mostra-se nostálgica

Bomba em «A Fazenda»: Júlia revela quem é Alex e porque a deixa a tremer

À medida que se aproxima o final das gravações da novela A Fazenda, Kelly Bailey, que dá vida a Júlia, não esconde a nostalgia e emoção que sente por esta experiência intensa e transformadora. A atriz partilhou várias fotografias tiradas em Angola captadas pelo colega e também ator Nuno Lopes, que dá vida a Gaspar, e mostram momentos descontraídos entre gravações, revelando o ambiente cúmplice vivido entre o elenco.

Na descrição da publicação, a atriz escreveu de forma simples e sentida: «De Angola ❤️ Backstage pictures @nunolopes».

A publicação mereceu a reação imediata de Nuno Lopes, que respondeu com um direto e caloroso «Voltava já! ❤️», ao que se juntou o ator Evandro Gomes, também parte do elenco dando vida a Talu, com a frase «agora neste momento!».

Os fãs também não ficaram indiferentes e encheram a caixa de comentários com elogios: «Nice pictures ❤️», «Que bom que tem sido ver-te na Fazenda ❤️ A novela que já conquistou o meu coração!», «Fotos incríveis 😍», «Linda, maravilhosa 👏👏👏» — são apenas algumas das muitas mensagens deixadas por quem acompanha a novela.

Com o fim das gravações a aproximar-se, fica claro que a experiência marcou profundamente o elenco — e Kelly Bailey, em particular, mostra que deixará Angola com o coração cheio e memórias inesquecíveis.

Veja a publicação completa, aqui, e percorra a galeria para ver as fotos partilhadas pela atriz.

